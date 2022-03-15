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Gaziantep’te 47 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.
Asayiş 15.03.2022, 23:36
Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonucu düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıstan 3’ü tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinasyonu ile düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sonucu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında düzensiz göçmen organizatörü olduğu belirlenen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3’ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.