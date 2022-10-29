Gaziantep’te 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 400 litre sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir ikamete yaptığı operasyonda 400 litre sahte alkol ele geçirdi. İkamette yaptığı aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek de ele geçiren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.