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Gaziantep’te 4 modifiye araç sürücüsüne ceza
GAZİANTEP'TE ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEREK KAMUNUN RAHATINI BOZACAK ŞEKİLDE GÜRÜLTÜ ÇIKARAN VE ÇAKAR BULUNDURAN 4 MODİFİYE ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Asayiş 29.05.2023, 13:25
Gaziantep’te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran ve çakar bulunduran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 4 modifiye aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.