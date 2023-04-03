Gaziantep’te 4 kilo esrar ile 201 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep’te bir adreste yapılan aramalarda 4 kilo esrar ile 201 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 201 bin adet uyuşturucu hap ile 4 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.