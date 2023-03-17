Gaziantep’te 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te bir tırda 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.