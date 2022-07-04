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Gaziantep’te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Asayiş 04.07.2022, 16:48
Gaziantep’te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 gün önce bir tıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çevre yolunda tırın önünü kesen ekipler, tıra bağlı tankın içerisine zulalanmış halde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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