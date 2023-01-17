Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü kavgada kız kaçırma iddiası

Gaziantep’te 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan akraba iki aile arasındaki silahlı kavganın kız kaçırma mevzusu yüzünden çıktığı iddia edildi. Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edilirken kavga sonrası yerde yatan bir şahsın silahla vurularak öldürüldüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti. Kavga sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerden 2’sinin baba-oğul olduğu ortaya çıktı

Yaşanan silahlı kavga sonucunda kurşunların hedefi olan Uğur Çeliktop (33) ile baba-oğul olan Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) olay yerinde hayatını kaybederken Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal’ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Cinayet anı saniye saniye cep telefonu kamerasında

Öte yandan kavga sonrası yerde yatan bir şahsın silahla vurularak öldürüldüğü anlar ve sonrasında yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde katil zanlılarının kaçma anları ve sonrasında yaşanan kargaşa da dikkat çekti.

Cenazeler tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal’ın (38) cansız bedenleri, öğle saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Uğur Çeliktop’un Nizip ilçesinde, baba-oğul olan Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal’ın ise Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlılarını yakalamak için çalışma sürüyor

Öte yandan 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.