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Gaziantep’te 3 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde polis yaptığı operasyonda 3 kilo 80 gram bonzai ele geçirdi.

Asayiş 30.09.2021, 14:16
Gaziantep’te 3 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde polis yaptığı operasyonda 3 kilo 80 gram bonzai ele geçirdi.

Şehitkamil Emniyet müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler yaptıkları aramalarda, 3 kilo 80 gram bonzai, 52 gram esrar uyuşturucu maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan S.T. gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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