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Gaziantep’te 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 28.08.2022, 10:31
Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. KOM ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yaptığı aramalarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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