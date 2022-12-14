Gaziantep’te 3 ayrı sağlık çalışanına şiddet olayında 12 gözaltı

Gaziantep’te bir günde 3 ayrı sağlık merkezinde yaşanan sağlık çalışanlarının darp edilmesi olaylarıyla ilgili 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte bir gün içerisinde 3 ayrı sağlık merkezinde gerçekleştirilen sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili toplam 12 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, “13.12.2022 tarihinde ilimizde bulunan üç ayrı sağlık kurumunda sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen fiili saldırı olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.