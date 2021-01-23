Gaziantep’te 25 kilo bonzai ele geçirildi

Gaziantep’te, yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 25 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 25 kilogram ağırlığında uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.