Gaziantep’te 232 personelle huzur güven uygulaması yapıldı

Gaziantep’te 66 ekipten oluşan 232 personelin katılımıyla yapılan huzur güven uygulamasında 3 bin 72 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Uygulama ile çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 111 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanırken 26 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 66 ekipten oluşan 232 personelin katılımıyla Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde huzur-güven uygulaması yaptı. Kentte, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla yapılan uygulama sırasında 3 bin 72 şahıs sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. Uygulama ile toplam bin 679 araç kontrol edilirken, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 111 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Ekipler, toplam 26 aracı da trafikten men etti.