Gaziantep’te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bir adreste yapılan aramalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesi Subaşı Mahallesi’ndeki bir adrese düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda yurtdışından ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 22 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.