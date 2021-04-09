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Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır devrilirken, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Asayiş 09.04.2021, 17:19
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Gaziantep’te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir tır devrilirken, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 karayolunda meydana geldi. Yunus B. yönetimindeki 27 C 4292 plakalı tır ile Erdal Ö. yönetimindeki 27 KB 503 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yunus B. yönetimindeki tır devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
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