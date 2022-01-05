Gaziantep’te 2 şirkete FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep’te, 2 şirkete yönelik FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 6 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şirkete operasyon yaptı. Ekipler, 2 şirketle ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri tespit edilen toplam 6 şüpheli şahsı yapılan eş zamanlı operasyon ile yakaladı. Yakalanan şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.