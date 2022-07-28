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Gaziantep’te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te bir ikamet ve iş yerine yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 125 gram metamfetamin ile bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 28.07.2022, 18:18
Gaziantep’te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te bir ikamet ve iş yerine yapılan narkotik operasyonunda 2 kilo 125 gram metamfetamin ile bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamet ve iş yerine yönelik narkotik operasyonu düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 2 kilo 125 gram metamfetamin (ateş-buz), bin 400 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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