Gaziantep’te 18 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep’te, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 27 adet suç kaydı olan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko-Alan uygulama ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan M.M.G. isimli şahsın yapılan incelemesinde ’Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Başta hırsızlık olmak üzere 27 adet suç kaydı daha bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.