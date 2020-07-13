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Gaziantep’te 173 kök Hint keneviri ele geçirildi
GAZİANTEP'TE YAPILAN OPERASYONDA 173 KÖK HİNT KENEVİRİ İLE 30 GRAM KURUTULMAYA BIRAKILMIŞ HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Asayiş 13.07.2020, 18:00
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Gaziantep’te yapılan operasyonda 173 kök Hint keneviri ile 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi’nde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi aldı. Alınan bilgi üzerine ikamete yapılan operasyonda ekili vaziyette toplam 173 kök Hint keneviri ile 30 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.
Hint keneviri ile ilgili adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.
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