Gaziantep’te 170 bin adet boş makaron ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerine yapılan operasyonda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir iş yerine kaçakçılık operasyonu düzenledi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 170 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.