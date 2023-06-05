Gaziantep’te 17 dilenciye yasal işlem uygulandı

Gaziantep’te polisin yaptığı denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 17 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 - 4 Haziran arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mal ve hizmet satarak halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamalar neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen 17 şahsa yasal işlem yapılırken suç eşyası satın alınması ve kabul edilmesi suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.