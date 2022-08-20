Gaziantep’te 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalarak İhlas Haber Ajansı’nın 2 muhabiri, 4 sağlık çalışanı ve 3 itfaiye eri olmak üzere toplam 16 kişinin ölümüne, 21 kişinin ise yaralanmasına neden olan otobüsün otogardan çıkış görüntüleri ortaya çıktı.