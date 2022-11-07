Gaziantep’te 16 göçmen yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollardan giren ve uygulama noktasında durmayan bir araçta 16 göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı denetimlerde, kente girişteki uygulama noktasında polislerin dur ihtarına uymayan bir araçla kovalamaca yaşandı. Kısa sürede durdurulan araçta yapılan kontrolde, ülkemize yurt dışından illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin, yasal işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği öğrenildi.