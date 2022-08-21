banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Asayiş 21.08.2022, 11:55
Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Gaziantep’te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Gaziantep’te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu