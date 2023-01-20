Gaziantep’te 135 litre kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 135 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamların koordinesiyle 5-18 Ocak 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele operasyonları yaptı. Operasyonlar ile toplam 85 olaya müdahale edilerek 109 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Toplam 135 litre kaçak alkol ele geçirildi

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 20 litre kaçak votka, 25 litre kaçak viski, 90 litre kaçak alkol, 17 adet alkol kiti, 310 gram esrar, 230 gram metamfetamin, 180 gram jamaika, 50 gram bonzai, 30 gram eroin, 20 adet extacy, 54 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, bin 500 paket kaçak sigara, 90 kilogram tütün, 9 bin 960 adet makaron, 7 adet kaçak cep telefonu, 3 adet tabanca, 4 adet fişek, 305 kilogram kaçak çay, 2 adet dedektör ve 3 bin 800 TL suç geliri ele geçirildi.