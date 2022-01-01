Gaziantep’te 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep’te, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 13 kilo 350 gram uyuşturucu metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 kilo 350 gram uyuşturucu metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.