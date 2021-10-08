banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

Gaziantep’te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep’te, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası E-90 karayolunda tek şerit trafiğe kapandı. Kazanın yaşadığı alana çok sayıda 112 Sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Asayiş 08.10.2021, 09:46
Gaziantep’te 13 araç birbirine girdi

Gaziantep’te, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası E-90 karayolunda tek şerit trafiğe kapandı. Kazanın yaşadığı alana çok sayıda 112 Sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Kaza, Gaziantep-Nizip E-90 karayolu üzerine meydana geldi. Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan bir aracın hatalı sollama yaparken aniden durması üzerine ilk kaza meydana geldi. Hızla akan trafikte kaza sonrası duramayan diğer sürücüler de kaza yaptı.

13 aracın karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, kazalar nedeniyle yolda ulaşım bir süre durdu. Polis farklı kazaların meydana gelmemesi için yolda önlem aldı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1