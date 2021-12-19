banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Gaziantep’te 112’ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi

Gaziantep’te 10 ayda 3 milyon 200 bin çağrının düştüğü 112’ye gelen çağrıların yüzde 77’si asılsız çıktı. Gelen 2,5 milyon ihbarın asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, “Pizza siparişi vermek istiyorum,” “İş arıyorum, bulamıyorum”, “Param bitti”, “Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım”, “Çocuğum okula gitmiyor, kime şikayet etmeliyim?” şeklinde garip çağrılar geldiğini, asılsız çağrılardan dolayı 41 kişiye idari para cezası kesildiğini söyledi.

Asayiş 19.12.2021, 11:45
Gaziantep’te 112’ye 10 ayda 2,5 milyon asılsız çağrı geldi

Gaziantep’te 10 ayda 3 milyon 200 bin çağrının düştüğü 112’ye gelen çağrıların yüzde 77’si asılsız çıktı. Gelen 2,5 milyon ihbarın asılsız olduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, “Pizza siparişi vermek istiyorum,” “İş arıyorum, bulamıyorum”, “Param bitti”, “Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım”, “Çocuğum okula gitmiyor, kime şikayet etmeliyim?” şeklinde garip çağrılar geldiğini, asılsız çağrılardan dolayı 41 kişiye idari para cezası kesildiğini söyledi.

Gaziantep’te İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara üzerinden hizmet veriyor. 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor. Gaziantep’te yaşanan acil durumlara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan merkeze 10 ayda gelen 3 milyon 200 bin çağrının 2,5 milyonu asılsız çıktı. Kentte meydana gelen olaylara birimlerin hızla müdahale etmesini sağlayan görevlilere gelen gereksiz çağrılar hayrete düşürdü.

Merkez Müdürü Serdar Koca, 10 Mart 2021’den bu yana çağrı karşılayıcılara “Pizza siparişi vermek istiyorum,” “İş arıyorum, bulamıyorum”, “Param bitti”, “Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım”, “Çocuğum okula gitmiyor, kime şikayet etmeliyim?” şeklinde garip çağrıların geldiğini anlattı. Asılsız ve gereksiz çağrıların acil olaylara müdahaleyi geciktirdiğini belirten Koca, vatandaşları uyararak, bu yıl içerisinde asılsız çağrılardan dolayı 41 kişiye idari para cezası kesildiğini, bir kişi hakkında ise adli işlem uygulandığını söyledi.

“Gelen çağrıların yüzde 77’si asılsız ve gereksiz”

Merkeze yaklaşık 10 ayda 3 milyon 200 bin civarında çağrı geldiğini paylaşan Koca, il bazında bakıldığında çağrı yoğunluğunun çok yüksek olduğunu ifade etti. Çağrıların yüzde 77’sinin asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğunu aktaran Koca, “Bir vatandaş asılsız çağrıdan dolayı hapis cezası aldı. 112’yi gerçekten acil bir durum var ise aramalıyız. Acil değilse lütfen arayıp meşgul etmeyin. Vatandaşlarımız genelde 112’yi bir adli süreçle ilgili bilgi almak için arıyor. Ya da karakola gidip şikayette bulunması gereken vakalar için arıyor. Pizza isteyen oluyor. Arayıp ‘İş arıyorum, bulamıyorum. Param bitti’ diyorlar. Canı sıkıldığı için arayanlar oluyor. Arayıp ‘Sevgilimden ayrıldım, ne yapmalıyım?’ diye soranlar çıkıyor. Çok garip telefonlar geliyor” ifadelerini kullandı.

“Asıl çağrılar gereksiz çağrılardan dolayı geç düşüyor”

Gerçekten acil bir durum yaşayan vatandaşlara gereksiz çağrılardan dolayı geç yetiştiklerini sözlerine ekleyen Koca, “Gereksiz çağrılardan dolayı asıl çağrılara yetişemiyoruz. Onlar mağdur oluyor. Vatandaşlar ellerini vicdanlarına koyarak hareket etmeliler. Vatandaşlarımızın artık 112’yi bilmesi gerekiyor. Tüm birimler 112’de toplandı. Bizim çağrı karşılama personellerimizin olayı en net şekilde anlayıp, ilgili birime aktarması gerekiyor. Bazen 3-4 birimi ilgilendiren olaylar oluyor. Personellerimiz bütün birimlere aynı anda bilgiyi iletiyor. Bu da bize çok müthiş bir hız kazandırıyor” dedi.

“En çok çağrı emniyetle ilgili, ikinci sırada sağlık var”

Günlük gelen çağrı sayısının mevsime ve günlere göre değiştiğini vurgulayan Koca, pandeminin yoğun geçtiği tam kapanma dönemlerinde günlük 15 bin çağrı aldıklarını söyledi. Şu anda günlük 10 bin civarında çağrı aldıklarını söyleyen Koca, “Vatandaşlarımız daha hareketli olduğu için yazın daha çok çağrı alıyoruz. Bize en çok çağrı emniyetten geliyor. İkinci sırada ise sağlık bulunuyor. Bu numaraya bir gün gerçekten sizin de ihtiyacınız olacak. Ona göre düşünüp arayın. Asılsız çağrılarla ilgili adli ve idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlar gereksizse bizi aramasın. Bizim önceliğimiz vatandaşa ceza kesmek değil en son çare cezadır. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Acil aramalarda vatandaşlarımız sakin olmalıdır. Bizim için hız önemli o yüzden vatandaşlar adreslerini net olarak bilmeliler” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8