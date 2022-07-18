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Gaziantep’te 104 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep’te bir adrese yapılan operasyonda 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 18.07.2022, 14:10
Gaziantep’te 104 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep’te bir adrese yapılan operasyonda 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Günbulur Mahallesi’nde bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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