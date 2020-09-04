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Gaziantep’te 100 kilo eroin ele geçirildi
GAZİANTEP'TE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 100 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 04.09.2020, 15:42
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Gaziantep’te durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 kilogram eroin ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Gaziantep’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine, Gaziantep doğu otoban girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Uygulamada, narkotik madde arama köpeği Maximilion’un durdurulan bir aracın bagajına ve arka koltuğun olduğu bölgeye tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, her biri 500 gram gelen 200 paket halinde toplam 100 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı.
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