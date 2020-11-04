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Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı
GAZİANTEPLİLER YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Asayiş 04.11.2020, 14:20
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Gaziantep’te günlerdir beklenen yağış başladı. Gaziantepliler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te kurak geçen yaz aylarının ardından çiftçinin umutla beklediği yağış başladı. Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ise ıslanmamak için bina ve saçak altlarına sığındı.
Yağmura açık alanda yakalanan vatandaşlar ise koşarak, sığınacak yer aradı
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|1
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|16
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|6
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