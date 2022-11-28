Gaziantepli şehitler için havalimanında tören

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi.

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu’nun cenazesi Gaziantep’e getirildi. İki şehit için Gaziantep Havalimanında tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.