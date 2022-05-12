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Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Asayiş 12.05.2022, 18:06
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.