Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Kilit Operasyonunda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın şehadet haberini alan ailesi, acı haberle yıkıldı.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap’ın (26) şehadet haberi Gaziantep’teki ailesine verildi. Şehit Mehmet Ali Çap’ın merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’nde yaşayan ailesi askeri yetkililerin verdiği şehadet haberiyle yıkıldı. Evlatlarının şehit olduğunu öğrenen baba Mahmut Çap ile anne Zeynep Çap, gözyaşına boğuldu. Acı haberle üzüntüye boğulan şehidin ailesini askeri yetkililer teskin etti.

Baba gözyaşına boğuldu

Dün gece gelen acı haberin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, sabah saatlerinde Hz. Yakup Sosyal Tesisinde taziye çadırı kuruldu. Baba Mahmut Çap tesisin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ederken, acı haberi duyan yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında baba Çap’ın, gözyaşlarına boğulması taziyeye gelenleri duygulandırdı.

Evli olduğu öğrenilen şehit Çap’ın cenazesi ikindi namazını müteakiben Yeşilkent Mezarlığındaki Kaplan Kardeşler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedilecek.