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Gaziantep’e roketli saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5’i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2’sinin ise Cerablus’a düştüğü öğrenildi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Asayiş 21.11.2022, 14:01
Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5’i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2’sinin ise Cerablus’a düştüğü öğrenildi. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.