Gaziantep’e roketli saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesinden ateşlendiği tahmin edilen 7 adet roketten 5’i Karkamış ilçesine isabet ederken, 2’sinin ise Cerablus’a düştüğü öğrenildi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü belirterek, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda 2 hemşerimiz vefat etmiştir,. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.