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Gaziantep ve Şırnak’ta sahte alkol operasyonu
Gaziantep polisi tarafından Gaziantep ve Şırnak’ta 6 adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenlendi.
Asayiş 06.10.2021, 17:06
Gaziantep polisi tarafından Gaziantep ve Şırnak’ta 6 adrese eş zamanlı sahte alkol operasyonu düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan projeli takip ve çalışmalar sonucu, Gaziantep merkezinde 5, Şırnak’ta ise 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 bin adet makaron, 895 adet şişelenmiş sahte alkol, 288 litre sahte alkol, 215 litre etil alkol, 3 litre aroma ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.