banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
Köprülerde çift yönlü ücret mi alınıyor?
2020 KPSS sonuçları açıklandı
2020 KPSS sonuçları açıklandı
Trump kazanırsa dolar güçlenir
Trump kazanırsa dolar güçlenir
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'
'Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık'

Gaziantep ve Adıyaman’daki silah operasyonunda 5 tutuklama

SİLAH OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Asayiş 05.11.2020, 11:54
3
Gaziantep ve Adıyaman’daki silah operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep ve Adıyaman’da silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak" suçundan 3 Kasım günü Gaziantep ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5’ i tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3