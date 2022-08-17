banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Bekçilerin çalışma saatleriyle ilgili yeni karar
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
SANKO Üniversitesi’nde yüzde 99 doluluk sağlandı
Joshua King ilk golünü kaydetti
Joshua King ilk golünü kaydetti

Gaziantep Valisi Gül: "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Asayiş 17.08.2022, 01:15
Gaziantep Valisi Gül: "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldı"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anons üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Gül, açıklamasında, "Karkamış’ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık