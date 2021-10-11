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Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesinde düşen havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ölü ve yaralının olmadığını saldırının ise PDY bölgesinden yapıldığı değerlendirildiği kaydedildi.

Asayiş 11.10.2021, 13:54
Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesinde düşen havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ölü ve yaralının olmadığını saldırının ise PDY bölgesinden yapıldığı değerlendirildiği kaydedildi.

Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 3 havan topu düştü. Gece sat 03.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Karkamış ilçesinde patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş, birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir” denildi.

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