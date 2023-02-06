Gaziantep'te dehşet anları: Bina saniyeler içerisinde enkaza dönüştü

Kahramanmaraş Elbistan'da 13,24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de yıkıma neden oldu. Depremle birlikte bir binanın saniyeler içerisinde çöküşü ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde binanın yakınındaki insanlar kendilerini son anda kurtarırken bina kısa bir süre içinde yerlebir oldu.

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