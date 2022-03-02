Gaziantep merkezli fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, fuhşa zorlandığını tespit edilen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 23 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, 25 Şubat 2022 tarihinde emniyette işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

3 şüpheli tutuklandı, fuhşa zorlanan 10 mağdur kadın kurtarıldı

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli şahıstan 3’ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli ise şubeden serbest bırakıldı. Operasyon sonucu fuhşa zorlandığını tespit edilen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Emniyet açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Batman ve Van illerinde 23.02.2022 günü yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmış, 10 mağdur kadın kurtarılmıştır. 25.02.2022 günü mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla 8 şüpheli şubeden serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.