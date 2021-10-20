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Gaziantep merkezli 4 ilde makaron operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 4 ilde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 6 işi gözaltına alınırken 21 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Asayiş 20.10.2021, 15:58
Gaziantep merkezli 4 ilde makaron operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 4 ilde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 6 işi gözaltına alınırken 21 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yürütülen projeli takip ve çalışmalar sonucunda Gaziantep merkezli Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde 13 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 21 milyon 151 bin 700 adet boş makaron, 33 bin 800 adet dolu makaron ele geçirilirken, yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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