Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.