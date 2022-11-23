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AFAD: "AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık- çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edilmiştir."
AFAD: "Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden toplamda 2 bin 234 personel ve
AFAD: "Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedaviler
AFAD: "Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4,3 olmak üzere, toplamda 138 artçı deprem meydana gelmiştir."
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 23.11.2022, 14:57
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.