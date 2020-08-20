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Gaziantep kırmızıda durmuyor
GAZİANTEP’TE TRAFİK IŞIKLARINA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI. KENTTE KIRIMIZI IŞIK DENETİMİ YAPAN TRAFİK EKİPLERİ KURALLARA UYMAYAN BİN 56 SÜRÜCÜ VE ARACA İŞLEM YAPTI.
Asayiş 20.08.2020, 09:33
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Gaziantep’te trafik ışıklarına uymayanlara ceza yağdı. Kentte kırımızı ışık denetimi yapan trafik ekipleri, kurallara uymayan bin 56 sürücü ve araca işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğüne gelen yoğun ihbarlar üzerine trafik timleri kentin değişik noktalarında kırmızı ışık denetimi yaptı. Yapılan denetimler ihbarların doğruluğunu gözler önüne serdi. İhbarların yoğunlukla yapıldığı kavşak ve caddelerde bekleyen sivil trafik ekipleri art arda kırmızı ışıktan geçen araçları telsizle uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Gün içerisinde yapılan denetimlerde 4 bin 406 araç kontrol edilirken, trafik ışık ve işaretlerine uymayan bin 56 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı.
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