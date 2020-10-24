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Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı

GAZİANTEP EMNİYETİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI

Asayiş 24.10.2020, 19:55
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Gaziantep Emniyeti önünde şüpheli paket alarmı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarına bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Gaziantep Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bulunan Emniyet binasının bahçe duvarına bırakılan şüpheli poşet polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, paketin bulunduğu bölgeyi polis şeridi ile çevrilerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketten boş pet şişe çıktı. Patlamanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

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