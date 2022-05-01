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Türk Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Doğan: "Türkçülük fikrini önemseyen abide şahsiyetlerin düşünceleri yaşayacak"
Gaziantep 3. Organize Sanayide bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Gaziantep 3. Organize Sanayide bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 01.05.2022, 23:20
Gaziantep 3. Organize Sanayide bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.