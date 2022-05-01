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Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 01.05.2022, 23:34
Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.