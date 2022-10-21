Gazi Turgut Arslan operasyonunda Samsun’da 1 kişi tutuklandı

Türkiye geneli Samsun’da düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" adı verilen FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda Samsun’da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Türkiye geneli "Gazi Turgut Aslan" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun il merkezi ile Ankara’da salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Samsun KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.H.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.Ş.ve A.F.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.