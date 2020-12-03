Gazetecilerin can güvenliği tehlikede

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF), Bursa ve Aksaray’da dün gece basın mensuplarına yapılan saldırıları şiddetle kınayarak, gazetecilerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu açıkladı.

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, son günlerde gazetecilere yönelik saldırıların artarak devam ettiğini, saldırganlara ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

İGF Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Bursa’da dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden Süleyman Satılmış, kendisini görüntülemek isteyen kameraman Mehmet İnan’a saldırmıştır. Saldırı sonrası Mehmet İnan’ın burnu kırılmış, hastaneye kaldırılmıştır. Yine Aksaray’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden Volkan Y. isimli vatandaş, kendisini görüntülemek isteyen meslektaşlarımıza saldırmıştır. Görünen o ki, cezai yaptırımlar yetersizdir. Basın mensupları, canları pahasına toplumu bilgilendirme adına bir kamu görevi üstlenmektedir. Basın mensuplarının yıpranma hakları, tehlikeli iş kolu kapsamında tutulması, çıkarılması kaçınılmaz olan İnternet Yasası ile internet medyalarında çalışan meslektaşlarımızın güvence altına alınması şarttır. Özellikle adliye ve asayiş haberlerini yapan muhabir arkadaşlarımızın görevlerini yapabilmeleri için güvenlik güçlerimizin yardımcı olmasını, gazetecilerin güvenliğini sağlamalarını istiyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, saldırganların en ağır cezalar alacağını umut ediyoruz.”