banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Gazeteci Özlem Doğan, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması gerektiğini savundu

Tarlabaşı Toplum Merkezi hakkında ’hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davası görülmeye devam ederken, derneğin kapatılması gerektiğini savunan gazeteci ve yazar Özlem Doğan, "Merkez kapatılırsa Müslüman Türk çocuklarını kurtarmak amaçlı olarak çok büyük bir hayır işleneceği kanaatindeyim’’ dedi.

Asayiş 25.05.2022, 10:00
Gazeteci Özlem Doğan, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapatılması gerektiğini savundu

Tarlabaşı Toplum Merkezi hakkında ’hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davası görülmeye devam ederken, derneğin kapatılması gerektiğini savunan gazeteci ve yazar Özlem Doğan, "Merkez kapatılırsa Müslüman Türk çocuklarını kurtarmak amaçlı olarak çok büyük bir hayır işleneceği kanaatindeyim’’ dedi.

Beyoğlu’nda bulunan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne ’hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle açılan fesih davasının görülmesine 18 Mayıs 2022 tarihinde başlandı. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen duruşma eksikliklerin giderilmesi için 2 Kasım 2022 tarihine ertelenirken, duruşmayı yakından takip eden gazeteci yazar Özlem Doğan derneğin neden kapatılması gerektiğini anlattı.

"Burada çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar’’

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde konuya ilişkin açıklama yapan Özlem Doğan, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin 2006’dan beri faaliyet gösterdiğini söyleyerek, "Her ne kadar çocuklara eğitim veren bir kurum olarak ya da bir merkez olarak görünse de aslında tüm paylaşımlarından da çıkarılacağı üzere, kendisi LGBT misyoneri bir kuruluştur. Bu merkez, bu STK, Türkiye düşmanı yabancı ülkeler tarafından fonlanıyor, tabi sadece onlar tarafından değil, aynı zamanda yabancı büyükelçiliklerden, vakıflardan fonlanan ve içeride de CHP ile HDP’nin destek verdiği bir merkez. Bu merkezde çalışanlar, özellikle kurucuları, hem HDP’den hem de CHP’den destek alan, kurucularından bir tanesi zaten şu anda CHP Şişli Mülteci Çocuk Birimi’nin sorumlusu isimler. Ayrıca bu isimlerin yüzde 99’u diyebilirim, PKK’ya destek veriyor, zaten hesaplarında da bunu kesinlikle inkar etmiyorlar. Burada çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar’’ dedi.

"Çocuk eğitimi kesinlikle bunların sadece bir maskesi, onların bu maskesini düşürdük’’

Geçen sene Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin bir dergisine rast geldiğini söyleyen Doğan, "Bu dergide çocuklara Kobani konuşmaları adı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığı yaptırıyorlardı. Polislerden çok korktuklarını çocuklara empoze ediyorlar. Orada sözde eğitim alan çocukların hiçbir tanesi Kürtçe bilmiyor çünkü Kürt değiller. Çocuklar Roman, Türk ve Suriyeli ama ısrarla, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından kapatılan Kürt Enstitüsü vasıtasıyla bu çocuklara ve gençlere Kürtçe öğretiyorlar. İlk duruşmaları 14 Nisan’da görüldü, derneğin yokluğu duruşmasıydı ancak benim için asıl önemli olan 18 Mayıs’taki ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ gerekçesiyle merkezin feshi duruşmasıydı. Çocuk eğitimi kesinlikle bunların sadece bir maskesi. Biz yaptığımız haberlerle onların bu maskesini düşürdük’’ şeklinde konuştu.

"Hepsi sözde Kürdistan kurulmasını dileyen ve PKK’ya destek veren isimler’’

Duruşma gününden de bahseden Özlem Doğan, "O gün buraya geldiklerinde, davayı hepimiz takip ettik, bizim de yanımızda avukat arkadaşlarımız vardı. Orada bana sataştılar çünkü haberi yapan kişi olarak ilk defa yüz yüze geliyoruz. Ben de orada kendilerine bazı şeyleri hatırlattım. Neden çocukları bilhassa bu şekilde kullandıklarını sordum ama tabi ki verecek bir cevapları yok. Bilhassa orada bana karşı sözlü saldırıda bulunan isimler, sosyal medya hesaplarından da bakılabilir, hepsi sözde Kürdistan kurulmasını dileyen ve PKK’ya destek veren isimler. Bunlar sadece LGBT değil aynı zamanda da PKK sempatizanı, PKK’ya destek veren isimlerden oluşuyor. Toplumda Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin gerçek yüzünü gören bir çok insan var ve milyonlarca insan bu konuda bana destek veriyor. Yine gazetecilerden, hukukçulardan, toplumun tanıdığı birçok isimden bu anlamda destek aldım. Kasım’da çok daha kalabalık şekilde buraya geleceğiz İnşallah. Toplumun en büyük beklentisi, Tarlabaşı Toplum Merkezi denen sapkınlık yuvasının mutlaka kapatılmasıdır çünkü merkez kapatılırsa Türkiye için, gerçekten Müslüman Türk çocuklarını kurtarmak amaçlı olarak çok büyük bir hayır işleneceği kanaatindeyim’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık